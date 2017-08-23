У Брюсселі урочисто підняли прапор України (фото)

У Брюсселі відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України. Як передає власний кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди Дня Державного прапора України відбулися на території Посольства України в Бельгії.

Прапор було піднято у присутності українських дипломатів та представників громадськості під Державний гімн України.

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Т.в.о. представника України при Євросоюзі Роман Андарак заявив на церемонії: "Ми раділи, коли під звуки українського Гімна злітала українська "Мрія", зростала наша мрія про вільну, демократичну, європейську Україну, ми пишалися, коли жовтоблакитний стяг підіймався на честь перемоги наших спортсменів. Але зараз важко усвідомити, що за підняття Державного прапорп в ці дні можуть закатувати чи позбавити волі. Святкуючи цей день, я прошу згадати тих, хто захищає честь цього прапора на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні, - у Криму, в районах Луганської та Донецької областей. Я вірю, що скоріше, ніж пізніше, цей прапор замайоріє там також".

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні в Україні відзначається День державного прапора. Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українців зі святом.

"Український прапор - це символ незламності духу українського народу і волі до перемоги", - сказано у зверненні президента на офіційній сторінці у Facebook, де відбулась трансляція урочистого підняття прапора на Софійській площі в Києві біля Михайлівського собору.