Стала відома назва фінальної серії сьомого сезону "Гри престолів"
14:45, 23 серпня 2017Суспільство
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Фінал буде називатися «Дракон і вовк».
Тривалість епізоду складе майже 80 хвилин / фото HBO
Стала відома назва останньої серії сьомого сезону «Гри престолів», повідомляє Time.
Фінал буде називатися «Дракон і вовк». Він вийде в ефір 27 серпня.
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Тривалість епізоду складе майже 80 хвилин. Це найдовша серія в історії «Гри престолів».
Раніше повідомлялося, що вийшов трейлер фіналу сьомого сезону «Гри престолів».
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