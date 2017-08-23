Стала відома назва фінальної серії сьомого сезону "Гри престолів"

14:45, 23 серпня 2017
Суспільство
482 0

Фінал буде називатися «Дракон і вовк».

Тривалість епізоду складе майже 80 хвилин / фото HBO

Стала відома назва останньої серії сьомого сезону «Гри престолів», повідомляє Time.

Фінал буде називатися «Дракон і вовк». Він вийде в ефір 27 серпня.

Читайте такожТворці "Гри престолів" показали, як знімали побоїще з Ходоками (відео)

Тривалість епізоду складе майже 80 хвилин. Це найдовша серія в історії «Гри престолів».

Раніше повідомлялося, що вийшов трейлер фіналу сьомого сезону «Гри престолів».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Гра престолів#назва фінальної серії Гри престолів#назва фіналу Гри престолів