У Дніпрі СБУ на хабарі затримала слідчого поліції

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали сьогодні, 23 серпня, на хабарі старшого слідчого обласного управління Нацполіції.

Читайте такожНачальник відділу Нацполіції Харківської області попався на хабаріПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав $10 тис. від приватного підприємця, якого штучно звинуватив у порушеннях податкового законодавства.

Оперативники спецслужби затримали старшого слідчого в одному із спальних районів Дніпра після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.