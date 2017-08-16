Начальник відділення поліції аеропорту "Київ" погорів на хабарі в 7 тисяч доларів

Працівниками Генеральної прокуратури спільно зі СБУ затримали начальника відділення поліції в аеропорту «Київ» Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, який вимагав та отримав через посередника – адвоката від громадянина Узбекистану неправомірну вигоду в сумі 7 тис доларів.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ в Facebook.

Читайте такожУ Чернівцях на хабарі в 1350 євро затримали чиновника Держархіву

Зазначається, що затримання проводилося в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади).

Встановлено, що начальник відділення поліції за попередньою змовою з адвокатом вимагали грошові кошти за повернення вилученого закордонного паспорту та закриття кримінального провадження.

Вказані особи були затримані під час отримання останньої частини хабара.

В ГПУ повідомили, що на даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративних приміщеннях відділу поліції та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, а також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожУ двох закарпатських митників знайшли іноземні паспорти та сотні тисяч на депозитах

За скоєне кримінальне правопорушення адвокату та начальнику відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.