З нагоди відзначення Дня Незалежності України у Житомирі стартував шаховий фестиваль "Незалежність 2017" (фото)

З нагоди відзначення Дня Незалежності України 24 серпня у Житомирі стартував шаховий фестиваль «Незалежність 2017», який триватиме до 27 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, впродовж чотирьох днів будуть проходити різноманітні заходи на вулиці Михайлівській та у приміщенні Житомирської міської ради.

Організаторами заходу є Житомирська шахова федерація «Інтелект», Житомирська міська рада, Федерація шахів Житомирської області.

Розпочався фестиваль з сеансу одночасної гри на 100 дошках. Близько сотні житомирян та гостів міста зіграли одночасно із майстрами спорту з шахів Ігорем Випханюком та Андрієм Олішевським.

Крім того, на всіх присутніх очікувала низка розважальних заходів. Діти отримати можливість долучитися до художніх майстер-класів від ГО «АРТ-Село» на шахову тематику. Гості з Рівного презентували житомирянам інші види інтелектуальних видів спорту, такі як сьогі, го та інші.

Окрім грально-розважальних заходів, 25 серпня у прес-центрі міської ради о 16:30 годині відбудеться зустріч, для обговорення розвитку шахового спорту у місті Житомирі.

«Ми плануємо обговорити те, як розвивається шаховий рух у місті Житомирі, про те як він впливає на розвиток економіки та туристичну привабливість міста До обговорень долучаться курівники підприємств міста, які мають певне відношення до шахів, шахові активісти та представники міської ради», – розповіла УНІАН директор турніру Олена Харчишина.

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Загалом для участі у шахових турнірів зареєструвались понад 100 шахістів з міста Житомира та інших міст України.

Також в рамках фестивалю 25 серпня відбудеться бліц-турнір, 26-27 серпня – турнір з швидких шахів, 26 серпня – корпоративний міжрегіональний турнір Луцьк-Житомир, що відбудеться в ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», 27 серпня – турнір з швидких шахів для аматорів.