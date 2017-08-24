На Потьомкінських сходах понад 2 тисячі людей у вишиванках створили живий ланцюг на честь Дня Незалежності України

У центрі Одеси, на Потьомкінських сходах, сьогодні більш як 2 тис. людей у вишиванках створили живий ланцюг на честь Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, реєстрація учасників почалася о 13.00, однак для побудови ланцюга і обліку всіх бажаючих взяти участь у заході знадобилося кілька годин.

Планувалося, що акція завершиться до 15.00, але час проведення продовжили, щоб всі люди у вишиванках, які захотіли приєднатися до ланцюга, могли це зробити.

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Акція відбувалася в рамках Вишиванкового фестивалю. Як відзначили його організатори, чисельність «ланок ланцюга» становила 2464 людини.

Тримаючись за руки, учасники акції вишикувалися від пам'ятника Дюку де Рішельє, на якого надягли гігантську розшиту орнаментом сорочку, через всі Потьомкінські сходи на Морський вокзал Одеського порту.

Організатори відзначили, що Дюк є номером один у ланцюгу.

В акції взяли участь люди різного віку, багато людей тримали на руках малолітніх дітей, на яких також були вишиванки. Серед учасників, в основному, місцеві жителі. Були відомі в місті активісти, політики, волонтери.

Під час створення ланцюга люди скандували: «Слава Україні!», звучав Державний гімн.