Світові ціни на нафту підвищилися
01:16, 10 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 9 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 54,06 (+2,47) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,24 (+2,86) дол./бар.
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