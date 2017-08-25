"Навіть за материнськими не зверталася": влада РФ відреагувала на скаргу Алли Пугачової про "маленьку" пенсію

Алла Пугачова здивувала своїх шанувальників і чиновників дивною заявою на нещодавньому весіллі свого онука Микити Преснякова. примадонна російської сцени заявила, що у неї маленька пенсія.

"Діти мої, якщо щось, то телефонуйте. Ви тепер самостійна сім'я. Вам тепер жодна допомога не потрібна. Я так рада, пенсія ж у мене маленька. Але рік ще протягну", - сказала вона.

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У Пенсійному фонді Росії відповіли на скаргу співачки. Відповідь від ПФ РФ для Пугачової отримав московський таблоїд "Комсомольская правда".

Глава департаменту громадських зв'язків ПФ Маріта Нагога заявила, що "пенсія у Алли Борисівни не три тисячі рублів (1,2 тис. гривень) і не десять тисяч (4,3 тис. гривень), а більше з урахуванням її трудового стажу".

При цьому точний розмір пенсії співачки в ПФ назвати відмовилися, пославшись на заборону розкривати персональні дані.

"Коли Алла Борисівна завершить трудову діяльність, їй буде призначена особлива соціальна виплата та розмір коштів, які вона буде отримувати від пенсійного фонду, подвоїться. Це стосується всіх наших заслужених діячів культури", - додала співробітниця фонду.

Більш того, Нагога повідомила, що Пугачова досі не звернулася за материнським капіталом.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Алла Пугачова заявила, що втомилася від всього і зізналася, що втрачає голос.