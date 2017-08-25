У Дніпрі подружжя вистрибнуло з вікон суду: нові подробиці

Вчора, 24 серпня, чоловік і жінка вистрибнули з вікон третього поверху Шевченківського (Бабушкінського) районного суду Дніпра. Це сталося під час судового засідання, на якому подружжю обирали запобіжний захід.

Читайте такожУ Дніпрі з вікна зали суду на третьому поверсі вистрибнули двоє підсудних (відео)Про це Інформатору розповів адвокат підсудних Валерій Довженко. Юрист стверджує, що подружжя фактично довели до самогубства співробітники правоохоронних органів. Подружжю інкримінують шахрайство: за даними слідства, вони працювали в маріупольській фірмі, яка обманом виманювала гроші у клієнтів.

Валерій Довженко пояснив, що у подружжя була дуже непроста психологічна ситуація. «Вони дуже любили один одного і панічно боялися розставання через можливий їх арешт. З червня 2017 року, їх неодноразово допитували як свідків у даній справі і, використовуючи різного роду психологічні маніпуляції, психологічно впливали, щоб змусити їх дати слідству потрібні свідчення. Фактично обмовити себе і низку людей, на яких у слідства не вистачає доказів у справі», - розповів адвокат.

Із заявою про психологічний тиск юрист звернувся в прокуратуру Дніпропетровської області, однак відповіді не послідувало. Зате, за словами Валерія Довженка, посилився тиск.

На засіданні запобіжний захід встигли обрати тільки жінці - її взяли під варту на два місяці. Після цього вона разом з чоловіком вистрибнула з вікна.

Чоловік і дружина залишилися живі, але отримали травми. Чоловік досі в тяжкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів.

Він випав з вікна третього поверху на «червону» лінію проспекту. Через отримані травми він втратив багато крові. Жінка випала з вікна, яке виходить у двір. Вона «приземлилася» на прибудову, яка знаходиться під вікнами.

Жінка отримала травми середньої тяжкості. У неї пошкодження скелета, зокрема - хребта. Після огляду лікарями її направили в міську лікарню №16 для подальшого лікування.