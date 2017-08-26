Хакери виклали у мережі сюжет фіналу сьомого сезону "Гри престолів"

Хакери, які зламали базу даних телеканалу НВО, опублікували сюжет фіналу сьомого сезону серіалу "Гра престолів", повідомляє ZN.ua з посиланням на видання The Wrap.

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Як підкреслює видання, опублікований масив матеріалів включає в себе сюжет не лише останньої серії, але і інших епізодів сьомого сезону. Крім того, публікація, яку самі хакери називають "шоста хвиля витоку матеріалів НВО", містить контракти, підписані представниками каналу з учасниками проекту. Документ з матеріалами датований 26 квітня 2017 року.

Представники телеканалу відмовилися коментувати дану інформацію.

Епізод під назвою "Дракон і вовк" вийде в ефір НВО 27 серпня.

Раніше зловмисники виклали в мережу сценарій четвертого епізоду сьомого сезону "Гри престолів" і сам епізод.

У 2015 році незадовго до прем'єри п'ятого сезону "Гри престолів" в Мережу потрапили перші чотири епізоди.

Перший епізод сьомого сезону "Гри престолів" був показаний на каналі НВО 16 липня.