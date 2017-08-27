В українців восени будуть ще одні "довгі" вихідні

Українці на честь Дня Незалежності отримали одразу чотири вихідних поспіль. Журналісти "Сегодня" розповіли, які ще вихідні чекають на українців у цьому році.

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Такі "довгі" вихідні припадають на 14, 15 і 16 жовтня. 14 жовтня (субота, тому переноситься) передбачено вихідний на честь Дня захисника України. Враховуючи це, українці зможуть відпочивати три дні поспіль.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у громадян України були додаткові вихідні дні у зв'язку з відзначенням 26-ї річниці незалежності України 24 серпня.