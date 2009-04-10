Доступне житло в Україні побудують єгиптяни?

Єгипетські забудовники пропонують будувати в Україні доступне житло.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДИ з Надзвичайним і Повноважним Послом Єгипту в Україні Ясиром АТЕФОМ обговорювалася можливість інвестування єгипетською будівельною компанією «Orascom Development Holding AG» в житлове будівництво в Україні.

Я.АТЕФ повідомив, що компанія готова самостійно фінансувати будівництво, залучаючи українських будівників. Посол також зазначив, що житло, яке планує будувати в Україні «Orascom Development Holding AG», буде доступним для вітчизняних покупців.

«В Україні в черзі на житло перебувають 1 млн.250 тис. громадян. Вітчизняні будівельні компанії не мають необхідних потужностей і фінансів, щоб швидко задовольнити потреби ринку. А тому ми вітаємо пропозицію єгиптян будувати в регіонах України доступне житло», - сказав міністр.

Сторони домовилися, що найближчим часом Україну відвідають представники «Orascom Development Holding AG» для ознайомлення з діючими державними житловими програмами і чинним законодавством у сфері будівництва.