Голова Житомирської ОДА запрошує підтримати ФК "Полісся" на футбольному матчі у Хмельницькому

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич запрошує підтримати ФК «Полісся» на футбольному матчі у Хмельницькому, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Футбольний клуб «Полісся» зіграє на виїзді у Хмельницькому проти «Поділля». Гра відбудеться у середу 30 серпня о 17:30.

Голова облдержадміністрації Гундич, коментуючи гру «Полісся» з «Агробізнесом», наголошує: «Поразка у грі – ще не привід опускати руки у футболі на Житомирщині. Це хороший урок для гравців ФК "Полісся", які в майбутньому стануть переможцями. Для тих, хто вірить у своїх і готовий підтримати у наступній грі, долучайтеся».

Для усіх, хто вболіває за ФК «Полісся» та хоче побачити їхню гру з «Поділлям» у Хмельницькому, буде організовано автобус.

Дзвоніть за тел. (0412) 47-46-25 або пишіть на електронну адресу obl_info@ukr.net.

Нагадуємо, 26 серпня у Коростені ФК «Полісся» програв «Агробізнесу» з рахунком 5:0.