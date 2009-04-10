Міносвіти не має заборгованості

Міністерство освіти і науки України з початку року здійснює фінансування всіх видів запланованих видатків у повному обсязі і не має заборгованостей за жодним з них.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник міністра освіти Павло ПОЛЯНСЬКИЙ під час прямої телефонної лінії у Кабінеті міністрів України.

“Міністерство не має з початку року заборгованостей взагалі по будь-яких виплатах, і у квітні, як і у січні та лютому цього року на сто відсотків міністерство профінансувало видатки на освіту відповідно до помісячного розпису”, - сказав П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Зокрема, для виплати зарплати працівникам освіти перераховано майже 2 млрд. 150 млн. грн., на виплату студентам стипендій - 1 млрд. 322 млн. грн., на харчування і медикаменти тим студентам, які цього потребують, майже 20 млн. грн. Також майже 293 млн. грн. перераховано на оплату використаних енергоносіїв.

Заступник міністра окремо звернув увагу на стипендії, нагадавши, що минулого місяця до Міносвіти надходили скарги студентів з приводу її невиплати деякими вищими навчальними закладами.

Він поінформував, що це питання було вирішено за особистого втручання міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА, і вузам заборонили позбавляти права на одержання стипендії тих студентів, у яких при необхідному середньому балі успішності 4,5 є трійка по одному з предметів.

П.ПОЛЯНСЬКИЙ також підкреслив, що кошти на стипендії Міносвіти постійно перераховує в повному обсязі.

“Тобто, міністерство кошти надіслало, тепер буде контролювати, щоб вони за призначенням використовувалися”, - сказав заступник міністра.