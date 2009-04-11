Міліція знищила 40 тонн саморобної кавової суміші

У Криму співробітники міліції спалили декілька десятків тонн фальсифікованого кавового напою «Маккофе», що був небезпечним для життя людей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Криму, загалом було знищено близько 40 тонн готової продукції, зокрема 3 тисячі коробок з фасованим напоєм, 350 мішків з кавовим порошком, близько 200 мішків сухого молока, а також рулони етикеток з написом «Маккофе».

Діяльність підпільного цеху з виробництва кавового напою міліціонери припинили ще у вересні 2008 року.

Суміш складалася з кавового порошку невідомої якості, сухого молока і цукру. Все перемішувалося в бетономішалці. Розфасовка проводилася в антисанітарних умовах. За день фальсифікатори виробляли близько тонни напою. Готова продукція реалізовувалася зі складу в Сімферополі.

Стосовно організаторів підпільного виробництва порушили кримінальну справу. Слідчі дії на даний час продовжуються.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що вилучена продукція належить до небезпечних харчових продуктів. Було ухвалене рішення знищити її, повідомили в міліції.

Щоб вивезти фальшивий «Маккофе» на звалище, довелося завантажити дві великовантажні хури. Продукт облили бензином і спалили.