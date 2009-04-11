Перекинулася цистерна з дизпальним

Поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельниччини, водій автоцистерни „МАЗ-64259”, що на замовлення ВАТ „Степ-Нафта-Оіл” перевозила 35 тонн дизельного пального, під час спуску через несправність гальмівної системи з’їхав на узбіччя та допустив перекидання автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди сталося витікання на грунт близько 20 т дизпального, решта була відкачана в іншу цистерну. Жертв, постраждалих і забруднення навколишнього середовища немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.