У Миколаєві проходять масові обшуки у політиків і бізнесменів - ЗМІ

У Миколаєві у вівторок вранці, 29 серпня, почалися масові обшуки у депутатів міської ради і відомих у місті підприємців. Про це повідомляють "Новости-N" з посиланням на джерело в прокуратурі.

За інформацією видання, обшуки, зокрема, проходять у депутатів міської ради від партії "Опозиційний блок" Ігоря Дятлова, Ігоря Копійки, Андрія Яковлєва, Світлани Ласурії, підприємців Олексія Пелипаса і Владислава Чайки. Також йде обшук у Михайла Тітова, відомого під кличкою "Мультік".

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"Усього в Миколаєві одночасно проводять близько 90 обшуків, які санкціонував Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Обшуки проводяться і в будівлі "Техноконтракту"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проводять співробітники військової прокуратури та працівники СБУ. Санкції на їх проведення видані Жовтневим районним судом м. Маріуполя за поданням слідчого прокуратури Миколаївської області.

За даними видання, усіх вищеперелічених осіб підозрюють у "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО" - таке формулювання міститься в постанові суду про проведення обшуку.

Депутата Миколаївської міської ради Владислав Єнтін, на своїй сторінці в Facebook також додав, що обшуки проходять і в Департаменті ЖКГ.

За інформацією видання "НикВести", обшуки проводяться також вдома у директора підприємства "Центрліфт" Сергія Швеця.

"Його, а також чиновників Миколаївської міськради, підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під приводом поставки та монтажних робіт ліфтового господарства. Паралельно обшуки проводяться у замовника робіт - у Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради", - пише видання.