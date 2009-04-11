Відкрили пам'ятний знак учасникам антибільшовицького повстання 1919 р.

У Миргороді відкрито пам`ятний знак учасникам антибільшовицького повстання, що відбулося 1-4 квітня 1919 року під керівництвом Сергія Дубчака.

Як передає кореспондент УНІАН, хрест і меморіальна дошка встановлені на місці розстрілу С.Дубчака та його соратників. Єпископ Полтавський і Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату ФЕДІР освятив пам`ятний знак і відслужив панахиду за загиблими від рук чекістів.

«Довелося обробити дуже багато документів, поки відкрилася істина, - сказав у своєму виступі на мітингу кандидат історичних наук, доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Короленка Віктор РЕВЕГУК. – Навесні 1919 року в Україні панував хаос, сюди знову прийшли російські більшовицькі війська, розпочалася агресія проти України. На Полтавщину прибули 2 тисячі продзагонів, задарма, нахабно, погрожуючи розстрілами, терором, забирали хліб. Людям, які звикли до хліборобської праці, вихованим на християнських цінностях, насаджували ідеологію класової ненависті. Разом з радянською владою прийшла ЧК - каральний орган, політична поліція, якої світ не знав (гестапо вже було створене на кшталт ЧК). По суті, це була банда. Люди повстали проти такої наруги стихійним вибухом народного невдовлення. Проте повстання було жорстоко придушене».

В.РЕВЕГУК зазначив, що з ідеєю встановлення пам`ятника повстанцям виступила Українська народна партія.