Зоозахисники підтримали законопроект, який забороняє викидати домашніх улюбленців і труїти безпритульних тварин

Зоозахисники виступають за ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)» (№6598), який, зокрема, запровадить заборону залишати домашніх улюбленців без нагляду і отруювати безпритульних тварин. Про це вони повідомили під час прес-конференції в УНІАН.

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Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив, що новий комплексний законопроект було розроблено спільно зоозахисниками і екологічними організаціями разом з народними депутатами і за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів.

На його думку, цей законопроект має вивести Україну в питанні захисту тварин «принаймні, на рівень Польщі». Борейко висловив сподівання, що вже у вересні профільний парламентський комітет розгляне цей документ, і його буде винесено до сесійної зали та ухвалено в першому читанні.

Своєю чергою, президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська висловила жаль щодо того, що в Україні «жорстоке поводження з тваринами досі є нормою».

«Суспільство не сприймає знущання і вбивство тварин як злочин», - наголосила вона.

За її словами, в Україні масово отруюють безпритульних тварин. Тому законопроектом у ст. 23 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» вперше передбачено заборону бити, вбивати, отруювати чи калічити безпритульних тварин.

Крім того, за цим законопроектом до кримінальної відповідальності притягуватимуться особи, які здійснюють пропаганду жорстокого поводження з тваринами (закликають до отруєнь та їх вбивств). Також забороняється оприлюднення вбивства тварини та його пропаганди чи реклами.

Водночас, директор ТОВ «Чотири лапи-Україна» Алеся Лісчишина наголосила, що цим законопроектом у ст. 22 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», відповідно до Конвенції про захист домашніх тварин, вперше внесено заборону залишати домашніх тварин без нагляду, тобто, викидати.

«У нас найбільша проблема з безпритульними тваринами – це те, що їх викидають», - додала вона.

Як зазначають зоозахисники, за жорстоке поводження з домашніми, безпритульними і сільськогосподарськими тваринами в Україні «адміністративні протоколи зараз не складаються, що не надає правових можливостей для застосування адміністративної відповідальності».

«Так, запропонований ними законопроект вносить доповнення до ст. 222 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що надає органам Національної поліції право на складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення за ст. 89 Кодексу щодо домашніх, безпритульних та сільськогосподарських тварин», - зауважують зоозахисники.

Вони наголошують, що законопроект вперше детально регламентує правила поводження із сільськогосподарськими тваринами, які відповідають вимогам Європейської конвенції щодо тварин, які утримуються на фермах.

Заступник директора ТОВ «Ведмежий притулок - Домажир» Тарас Бойко також висловився на підтримку запропонованого законопроекту. Він наголосив на питанні утримання диких тварин, зокрема, ведмедів у неволі.

«В Україні немає чіткої процедури сертифікації утримання», - сказав він і додав, що необхідно працювати над тим, щоб кожен випадок утримання ведмедя вимагав відповідного затвердженого дозволу чи процедури.

Бойко зауважив, що розробленим законопроектом запропоновано зміни до ст. 25 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» щодо заборони утримання в закладах громадського харчування, готелях, базах відпочинку і оздоровчих закладах та інших, непридатних для показу диких тварин громадських місцях, ведмедів, кабанів, крокодилів, вовків, тощо.

Представник ведмежого притулку також констатував, що зараз заборонено законом, але досі подекуди може траплятися використання ведмедів на притравлювальних станціях, адже «багато ведмедів утримуються ще на мисливських станціях, на мисливських угіддях».

«Довести факт використання ведмедів на притравлювальних станціях зараз дуже важко… Але було б добре ввести чітку процедуру покарання за це і заборони використання тварин узагалі на таких станціях», - сказав Бойко.

Серед іншого, законопроект встановлює заборону використання під час дресирування тварин електрошоку, вогню, гострих предметів, голодування, нанесення ударів та жебракування з тваринами.