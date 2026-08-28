Як змінилася графіка за 13 років: блогер наочно порівняв GTA 5 та GTA 6

Особливо впадає в око щільність ігрового світу.

На каналі ElAnalistaDeBits з'явилося відео, в якому порівнюється якість графіки GTA 5 і GTA 6. Перші порівняння вже демонструють помітний стрибок у деталізації персонажів, анімаціях, автомобілів, оточення, рослинності та освітлення.

Особливо сильно впадає в око щільність ігрового світу: Вайс-Сіті буквально заповнений перехожими, автомобілями та безліччю дрібних деталей, які роблять місто набагато живішим.

При цьому сама графіка стала більш кінематографічною, а анімації, особливо міміка та рухи тіл, ще сильніше підкреслюють, що GTA 6 дійсно гра нового покоління. Аналогічної думки дотримуються й експерти Digital Foundry: гра стане проривною в плані візуалізації.

Відео дня

Важливо й те, що показані Rockstar кадри ігрового процесу були записані на звичайній PS5. На Pro-версії консолі гра виглядатиме ще ефектніше й працюватиме стабільніше.

Нагадаємо, вчора ввечері Rockstar провела велику презентацію GTA 6, де розробники показали 30 хвилин геймплею. Гратимемо за партнерів-злочинців Джейсона та Люсію, концептуально натхнених історією Бонні та Клайда, а дія розгортатиметься у Вайс-Сіті.

GTA 6 вийде 19 листопада 2026 року виключно на PS5 та Xbox Series. Вихід на ПК розробники поки що не анонсували. Попередні замовлення вже стартували – в Україні найдешевшу версію оцінили в 3500 грн.

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