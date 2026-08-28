'Жодного разу не відповіли': Лавров поскаржився на допомогу США Україні

Також він прокоментував візити Реткліффа та Галлахера до Москви.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у підтримці України і поскаржився на те, що Вашингтон не відповідає на запити Москви. Його коментар передають росЗМІ.

"У західній пресі періодично з’являються витоки інформації про те, як саме адміністрація Трампа, яка оголосила українську кризу війною Байдена, допомагає Україні новими фінансовими асигнуваннями, озброєнням, наданням розвідувальних даних тощо", – сказав Лавров.

Він також додав, що за останні кілька місяців таких випадків було "три або чотири". Також Лавров заявив, що коли зʼявляється така інформація, Кремль звертається до Держдепартаменту США через дипломатичні канали і просить підтвердити цю інформацію.

Відео дня

"Нам ще жодного разу не відповіли", – поскаржився Лавров.

Також він прокоментував візит секретаря Ватикану з міжнародних справ Пола Річарда Галлахера. За словами Лаврова, Галлахер заявив про готовність сприяти контактам Москви та Києва щодо гуманітарних питань. Він також повʼязав цю зустріч з візитом до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа, назвавши їх бажанням "приїхати й поговорити" з російською стороною.

Допомога Україні від США: що відомо

Нагадаємо, з початку нової каденції президента США Дональда Трампа, Вашингтон майже не надає Україні безкоштовної допомоги. За даними The Atlantic, наразі США надають Україні безкоштовно лише розвідувальну інформацію.

Зазначимо, що останнім часом Україна активно намагається отримати від США дозвіл на використання супутникових систем Starlink над територією РФ. OSINT-аналітики зазначали, що на тлі того, що американський мільярдер Ілон Маск отримав в Україні орден Свободи, над РФ почали помічати незвичайні ланцюжки яскравих об’єктів, що нагадують супутники Starlink. Однак наразі офіційних підтверджень того, що Україна отримала дозвіл на використання цих систем для ударів по РФ немає.

Вас також можуть зацікавити новини: