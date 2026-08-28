Чи можуть мережі перекладати свої збитки на виробників: відповідь Мінагро

Збитки від атак по складах з продовольством йдуть на мільярди гривень.

Торговельні мережі в Україні можуть залишитися без постачальників і без продукції на полицях своїх магазинів, якщо будуть намагатися компенсувати свої збитки за рахунок виробників. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Якщо якась одна сторона буде сильно просувати свою позицію, то постачання буде просто переходити до інших мереж. Ринок це не миттєво, але зазвичай врегульовує. Зараз форс-мажор і це не відбувається миттєво. Але воно до цього прийде", – каже Висоцький.

Йдеться про компенсацію витрат за втрачену від російських ударів продукцію. Він впевнений, що справедливим має бути не односторонній, а паритетний розподіл ризиків.

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"Кожен виробник, дистриб’ютор чи продавець, ритейл – вони на кожному з етапів мають певне очікування по прибутку. Відповідно, за умови втрат, мають паритетно до цього очікування по прибутку і розподілятися ризики. Треба розуміти, що це не завжди 50 на 50. По різних товарах є різна націнка, різна прибутковість. Розподіл буде різний. Але він не може бути 100% в якусь одну сторону. Він має бути індивідуальний, в залежності від товарної позиції і умов співпраці", – пояснює міністр.

За його словами, мережі наразі перебудовують свої ланцюжки постачання – і тут розподіл додаткових витрат має відбуватися так само.

"За логікою, їх паритетно має нести знову ж кожна зі сторін. Якщо в нас була, умовно, логістика 10 грн і в нас був розподіл прибутку 80 на 20, а зараз логістика стала 20 грн – логічно, щоб відповідно до цього розподілу і ділилися витрати на додаткову логістику. В середньостроковій перспективі так і буде відбуватися", – повідомляє Висоцький.

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Тиждень тому голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що низка великих компаній, зокрема продуктові мережі "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки через мільярдні збитки внаслідок атак російських окупантів.

При цьому виробники м'яса птиці та яєць попередили про подорожчання продукції. Водночас член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що поки українські порти залишаються закритими, вартість цієї продукції буде тільки падати.

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