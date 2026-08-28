Путін впевнений, що США виснажені війною з Іраном, - WP

Москва може спробувати скористатися виснаженням західних ресурсів і перевірити межі готовності США та НАТО реагувати на нові загрози.

Президент Росії Володимир Путін вважає США ослабленими через тривалу війну з Іраном. У Кремлі нібито бачать у цьому можливість для посилення тиску на американські інтереси та союзників у Європі. Про це пише The Washington Post із посиланням на двох співрозмовників в американській розвідці, обізнаних із питанням.

Ці розвідувальні оцінки з'явилися напередодні таємної поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За словами одного зі співрозмовників видання, глава американської розвідки під час переговорів попередив російську сторону, що подальше масштабне загострення війни проти України матиме для Кремля зворотний ефект.

Реткліфф прибув до Москви у вівторок на військово-транспортному літаку C-17A після зупинки в Ризі. За даними відстеження, літак залишив російську столицю приблизно через 8,5 години після приземлення.

Відео дня

Глава ЦРУ зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Сам Наришкін підтвердив факт переговорів, заявивши, що в них "не було нічого незвичайного".

У Кремлі водночас повідомили, що Реткліфф не зустрічався з Путіним. ЦРУ та Білий дім відмовилися розкривати деталі поїздки.

За словами джерел, одним із ключових сигналів Реткліффа було попередження Москві: якщо Путін суттєво посилить війну проти України, це може, навпаки, підштовхнути Дональда Трампа до тіснішої співпраці з Володимиром Зеленським.

"Це було не стільки про те, що Путін загнаний у кут, бо його армія не змогла вийти з глухого кута на полі бою в Україні, скільки про те, що Росія оцінює нас як виснажених і не здатних втрутитися", – пояснив один зі співрозмовників.

Війна з Іраном виснажує американський арсенал

Американські розвідувальні оцінки щодо сприйняття Росією військових можливостей США з'явилися на тлі повідомлень про скорочення запасів американського озброєння.

Йдеться, зокрема, про дефіцит боєприпасів та деяких систем протиповітряної оборони, серед яких комплекси Patriot. Також скорочуються запаси складної наступальної зброї – крилатих ракет Tomahawk та ракетних систем, які потрібні й Україні.

За даними видання, США також втратили близько чверті безпілотників Reaper, які використовуються для розвідки та наведення ударів. Вартість одного такого апарата оцінюється у 30–50 мільйонів доларів.

Тривала кампанія проти Ірану викликає занепокоєння і серед американських союзників в Азії, які побоюються, що скорочення запасів може вплинути на здатність Вашингтона стримувати Китай.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет та інші представники адміністрації публічно заперечують, що країна зіткнулася із серйозною нестачею боєприпасів. При цьому Пентагон тисне на оборонні компанії, закликаючи їх прискорити виробництво зброї.

Росія може перевірити НАТО на міцність

На тлі війни в Україні Москва дедалі активніше застосовує гібридні методи проти європейських країн. Йдеться про кібератаки, диверсії, порушення повітряного простору та використання безпілотників.

Особливе занепокоєння висловлюють країни східного флангу НАТО, зокрема держави Балтії. Вони побоюються, що Кремль може скористатися уявною слабкістю Заходу для провокацій або обмежених вторгнень, щоб перевірити готовність Альянсу до колективної відповіді.

Водночас Трамп цього тижня заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО. "Він не збирається атакувати територію НАТО", – сказав президент США.

Вас також можуть зацікавити новини: