У Полтаві невідомі облили фарбою пам’ятник царю Петру І та хрест на могилі російських воїнів (фото)

У Полтаві цієї ночі невідомі блакитною фарбою облили пам’ятник Петру І та хрест на братській могилі російських воїнів, що знаходяться на території Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». Про це повідомляє прес-служба ГУ НП регіону.

Зазначається, що про поліцію про інцидент повідомив працівник заповідника. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини правопорушення.

Як повідомляв УНІАН раніше, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер, 24 серпня, зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху біля пам’ятника Героям АТО в Києві.

Урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО відбулося в Києві 15 серпня. Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії. Пам'ятник символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України.