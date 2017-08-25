Вандали двічі атакували пам'ятник воїнам АТО в Києві у вигляді встромленого в карту Росії меча (фоторепортаж)
15:09, 25 серпня 2017Інциденти
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Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії.
Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер, 24 серпня, зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.
Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху біля пам’ятника Героям АТО в Києві.
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Урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО відбулося в Києві 15 серпня. Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії. Пам'ятник символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України.
Коштував пам'ятник 120 тис. грн. Кошти півроку спільно збирали волонтери і вояки-добровольці, які захищали Україну на сході.
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