Завтра синоптики обіцяють дощ

Завтра у західних, Вінницькій та північних областях України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та в Карпатах подекуди сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. емпература вночі у східній частині 1-6° морозу, в західних областях 2-7° тепла, на решті території від 1° морозу до 4° тепла, вдень в Україні 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Київській області у понеділок очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.