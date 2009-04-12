Папа Римський у пасхальній промові закликав віднайти надію
15:59, 12 квітня 2009Суспільство
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Бенедикт 16-й послав благословення
Папа Римський Бенедикт 16-й у своїй пасхальній промові закликав людей віднайти надію за часів кризи, бідності, насильства і лихоліття.
Виступаючи перед десятками тисяч віруючих з балкона собору Святого Петра - головного католицького храму світу, понтифік послав благословення людям, що пережили сильний землетрус в італійському регіоні Абруццо, розповів про страждання людей в Африці і закликав до примирення ізраїльтян і палестинців.
Глава католицької церкви традиційно виступає з промовою після закінчення недільної пасхальної служби, в день, коли західні християни відзначають свято Воскресіння Христова.
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