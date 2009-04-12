Серби просять Росію про кредит

Уряд Сербії звернувся до низки країн, зокрема - Росії і Китаю, з проханням про надання нецільового кредиту, "не призначеного для покриття бюджетного дефіциту". Про це, як повідомляє ІА Regnum, заявив в інтерв`ю телеканалу "Б92" заступник міністра фінансів Сербії Слободан Іліч.

Напередодні в сербських газетах з`явилася інформація про те, що уряд країни має намір просити Росію про надання кредиту в 2 млрд євро.