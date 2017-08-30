На святкування іудейського нового року в Умань приїдуть понад 30 тисяч прочан

З 20 по 21 вересня у місті Умань Черкаської області відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем - Рош-га-Шана, з цієї нагоди до України прибудуть понад 30 тис. осіб з більш ніж 20 країн світу.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це йшлося сьогодні на зустрічі голови Нацполіції Сергія Князєва з представниками Держави Ізраїль на чолі з послом Еліавом Белоцерковскі з приводу забезпечення правопорядку під час паломництва до Умані.

Князєв повідомив, що традиційно забезпечувати громадський порядок поліція буде разом з працівниками Національної гвардії.

Цього року до гарантування публічної безпеки планується залучити близько 500 поліцейських, а також щонайменше 15 працівників поліції Держави Ізраїль.

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Також в охороні громадського порядку буде задіяний новий підрозділ - тактична поліція, основним завданням якої є забезпечення правопорядку під час масових заходів.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, у період з 17 по 27 вересня в Умані буде розгорнуто зведений загін рятувальників у складі 92 осіб та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки, водолазне відділення, хімічна та піротехнічна групи.

Як повідомляв УНІАН, 2016 року в Умані іудейський Новий рік Рош-га-Шана зустріла рекордна кількість хасидів - 30 тис. 520 паломників з 21 країни світу.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.