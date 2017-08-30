Стартує Венеціанський кінофестиваль-2017: найбільш очікувані фільми і головні претенденти (відео)

Увечері 30 серпня на острові Лідо у Венеції відкривається 74-й Міжнародний кінофестиваль. Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

Відкриє фестиваль комедія Олександра Пейна "Коротше". Це історія про подружжя, які вирішили заради економії пожити в крихітному тілі, пройшовши відповідну процедуру щодо його зменшення.

У конкурсну програму увійшов 21 фільм. Кращу картину визначить журі на чолі з американською актрисою Аннетт Беннінг.

Україна цього року на фестивалі не представлена.

Венеціанський кінофестиваль заснований у 1932 році. З 1934 року щорічно проводиться на острові Лідо. Головні призи – "Золотий Лев" за кращий фільм і "Срібний Лев", якого отримує кращий режисер.

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Найбільш очікувані фільми Венеціанського кінофестивалю 2017, які мають великі шанси на перемогу:

"Мамо!", Даррен Аронофскі. Драматичний фільм жахів, де головну роль виконала оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс. Картина розповідає про молоду пару – поета і його дружину, чиї відносини піддаються перевірці на міцність. Коли до героїв заявляються непрохані гості, спокійне життя коханих руйнується.

"Форма води", Гільєрмо дель Торо. Фентезійна мелодрама мексиканського режисера Гільєрмо дель Тор. За сюжетом картини, у часи холодної війни 1960-х самотня німа прибиральниця закохується в загадкову людину-амфібію з секретної лабораторії.

"Субурбікон", Джордж Клуні. Комедійний детектив Джорджа Клуні розповідає про 1950-ті роки у тихому містечку Субурбікон. Зразкова і добропорядна сім'я переживає вторгнення в свій будинок, і це змушує їх йти на шантаж, зрада і помста.

"Зменшення", Олександр Пейн. Зменшення – це ще один фільм конкурсної програми з Меттом Деймоном у головній ролі. За сюжетом комедії чоловік і дружина вирішують, що жити в крихітному тілі буде легше і дешевше. Разом з добровольцями вони відправляються на експериментальну процедуру щодо зменшення свого тіла. На нещастя чоловіка, в останній момент його дружина передумає.

"Три білборда за межами Эббінга, штат Міссурі", Мартін Макдонах. Примхлива жінка не дає спокою місцевій поліції. Одного з копів вона звинувачує у тому, що він не намагається розкрити справу про вбивство її дочки. Свої претензії жінка пред'являє за допомогою трьох червоних рекламних щитів.