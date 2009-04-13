«Дочка» Нафтогазу та RUE скаржиться, що їй не віддають 600 мільйонів

Спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» заявляє про відновлення спроб тиску та блокування законної господарської діяльності товариства з боку силових органів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

У повідомленні наголошується, що зокрема, при митному оформленні газу, який імпортувався в першому півріччі 2008 року, ЗАТ «УкрГаз-Енерго» авансом сплатило на рахунки Державної митної служби України близько 2,4 млрд. грн.

«Через адміністративне блокування нашої діяльності частина сплачених обсягів газу так і не була ввезена в Україну. Відповідно до чинного законодавства, Державна митна служба зобов`язана повернути ЗАТ «УкрГаз-Енерго» близько 600 млн. гривень», – йдеться в повідомленні.

При цьому компанія зазначає, що замість законного врегулювання питання податкові органи намагаються зірвати процес повернення коштів і за надуманими приводами ініціюють перегляд діяльності компанії в попередні роки. При тому, що законність роботи спільного підприємства підтверджена сотнями перевірок різних державних контролюючих органів. А самі податківці збираються «ревізувати» період, коли не раз визнавали «УкрГаз-Енерго» відповідальним і зразковим платником податків, сказано в повідомленні прес-служби.

Компанія «УкрГаз-Енерго» закликає податкові органи відмовитися від практики грубого порушення норм Конституції та законів України, силового переслідування суб`єктів господарювання, а натомість займатися пошуком законних джерел наповнення Державного бюджету в умовах економічної кризи.

Як повідомлялося, за час активної роботи на газовому ринку України (березень 2006 р. – квітень 2008 р.) ЗАТ «УкрГаз-Енерго» переказало до бюджетів усіх рівнів близько 15 млрд. грн. – більше, ніж будь-яка інша вітчизняна компанія.

Довідка УНІАН. Компанія «УкрГаз-Енерго» була створена в лютому 2006 року як спільне підприємство НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року була єдиним постачальником природного газу в Україну. «УкрГаз-Енерго» продавало промисловим споживачам України природний газ, придбаний в RosUkrEnergo.