У Макіївці 13 шахтарів сидять у забої зі вчорашнього дня

На шахті «Чайкіно» в м. Макіївці Донецької області 13 робітників не підіймаються на поверхню, вимагаючи виплати зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, 12 квітня на шахті «Чайкіно» (ДП «Макіїввугілля») з другої і третьої зміни не піднялися на поверхню 13 працівників шахтобудівного управління №5. У четверту зміну інших працівників ШБУ в шахту вже не пустили. Шахтобудівники, що знаходяться під землею, вимагають виплати заборгованості із зарплати. До страйкуючих для переговорів вже прибуло керівництво ШБУ №5. До страйкуючих також направлено медичного працівника.