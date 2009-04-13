Нацбанк не забороняв банкам достроково видавати депозити?

Національний банк України заявляє, що не забороняв достроково розривати договори банківських депозитів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії “Атлон Капітал”, таку позицію під час судового засідання 10 квітня 2009 року в Окружному адміністративному суді м. Києва висловив представник юридичного департаменту Національного банку України Павло ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН раніше, компанія “Атлон Капітал” подала судовий позов про скасування заборони на дострокове повернення депозитів. Предмет позову - визнання абз. 5 п. 2 Постанови Правління НБУ №413 від 4 грудня 2008 року недійсним і таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, а саме ч. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу України. Своєю постановою НБУ зобов`язав комерційні банки «застосовувати всі необхідні заходи щодо забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів депозитів (перш за все, в національній валюті України) з метою недопущення дострокового повернення коштів, розміщених вкладниками».

“Національний банк не підтримує й не може підтримувати позицію, згідно з якою існують обмеження щодо повернення коштів, розміщених у банку, відповідно до укладених договорів”, - цитує прес-служба П.ШЕВЧЕНКА.

Щодо листа №22-310/946-17250, яким НБУ звертав увагу на те, що “банкам заборонено здійснювати дострокове повернення депозитів, тому що вони вкладені в довгострокові кредити та інші активи”, представник НБУ повідомив у суді, що “... цей лист готувався не юридичним департаментом, і він не є нормативно-правовим актом... Національному банку незрозуміло, чому позивач, формулюючи свої позовні вимоги, посилається саме на цей лист”.

“Таким чином, Національний банк переклав усю відповідальність за неповернення депозитів і порушення прав вкладників на комерційні банки, і порекомендував вкладникам “звертатися безпосередньо до суду, якщо вкладник банку вважає, що з якихось причин комерційний банк не виконує своїх зобов`язань за цивільно-правовою угодою”, - йдеться в прес-релізі “Атлон Капітал”.

УНІАН у телефонній розмові звернувся до П.ШЕВЧЕНКА з питанням, чи відповідає вищезгадана інформація дійсності? Працівник НБУ відповів, що висловлювати позицію Нацбанку пресі має право виключно керівництво НБУ.

Протокольним рішенням суд зобов`язав Національний банк опублікувати інформацію про оскарження абз. 5 п. 2 Постанови Правління НБУ №413 від 04.12.2008 року, надати пакет документів щодо листа №22-310/946-17250 для подальшого з`ясування його суті, й призначив наступне відкрите засідання на 28 травня 2009 року.