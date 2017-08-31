Якщо зараз станеться новий Майдан, він буде від початку жорстким і кривавим – експерт

Якщо в українському суспільстві відбудеться серйозний політичний розкол, черговий Майдан буде особливо кривавим. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

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За її словами, українці можуть існувати режимі "зрада –перемога" досить довго: "Маса людей, по-моєму, отримує щире задоволення від того, що когось в "Фейсбуці" можна облити брудом, назвати "порохоботом", "зрадофілом".

Соціолог підкреслює, що в умовах, коли у людей на руках багато зброї, політичний розкол нації особливо небезпечний, оскільки нова хвиля сутичок може стати ще більш жорстокою.

"Зараз важливо, щоб розділ української нації за політичними симпатіями не перетворився на розкол. Дуже важливо уникнути такого розколу. По-перше, занадто багато зброї на руках, і занадто багато людей мають досвід вирішення своїх проблем саме за допомогою зброї. Тому якщо зараз станеться новий Майдан, він буде жорстким і кривавим", - говорить Лібанова.

Експерт НАН пояснює, що зеншувати суспільну напругу допомагає роз'яснення з боку влади її політики: "Потрібно систематично скидати суспільну напругу. У всьому світі це робиться через структури громадянського суспільства, через роз'яснення владою своєї політики, своїх намірів. У нас, на жаль, і громадянське суспільство поки не дозріло, і влада не особливо переймається питаннями інтеграції. Якщо є організоване громадянське суспільство, все обмежується мирними пікетами, і до биття вітрин, як правило, не доходить".

"Розкол суспільства майже завжди закінчується розколом держави", - підсумувала соціолог.

Повний текст інтерв'ю з Еллою Лібановою читайте у свіжому номері журналу "Новое время".