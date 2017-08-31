Туроператор "забув" сплатити рейси: близько сотні туристів застрягли в аеропорту Києва

В аеропорту "Жуляни" застрягли близько сотні українців, рейси яких були скасовані. Як розповів один з потерпілих, туристи не можуть вилетіти до Іспанії через те, що туроператор не сплатив рейси, повідомляє "ТСН.uа".

"У нас рейс з Жулян на Тенеріфе, авіаперевізник Dart Airlines, туроператор "IdrisKa tour". На даний момент, інформації про виліт в аеропорту немає. Нам аеропорт оголосив, що туроператор не сплатив авіакомпанії цей переліт і зараз, по суті, близько 100 осіб перебувають в аеропорту і просто не можуть полетіти. Постраждало два рейси, перший Київ-Аліканте, а другий – Київ-Тенеріфе. Це чартерні рейси від авіакомпанії Dart", – розповів він.

Журналісти спробували зв'язатися з туроператором "IdrisKa tour", але по жодному номеру ніхто не відповідає, а багато номерів просто вимкнені, або спрацьовує автовідповідач.

"Виходить, що туроператор ніяку інформацію не дає і всі телефони відключені, люди нервують, аеропорт ніякої відповідальності не несе. Зараз, по суті, це факт шахрайства з боку оператора і вирішення в нас ніякого немає", – додав він.

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За словами туриста, у нього оплачені тільки чартерні квитки, але у інших людей куплені цілі тури з проживанням і трансфером.

"Квитки туди і назад коштують близько 500-600 євро. Ми в аеропорту перебуваємо вже більше 2,5 годин і ніякої інформації у нас немає", – говорить він.

Він також зазначив, що іспанський аеропорт має інформацію про цей рейс, тобто, інформація їм була подана вчора, 30 серпня, і вона була присутня на сайті Жулян: "А зараз ніякої інформації немає і аеропорт робить вигляд, що нічого нікому не подавали і нічого не підтверджували. Але при цьому, заявлений рейс з іспанської сторони дав підтвердження про рейс".

В аеропорту "Жуляни" ТСН.uа підтвердили, що це резонансний випадок і раніше такого не було. Рейси дійсно не були оплачені, тому були зняті, але оплата, очікується протягом години.

"Туроператор "IdrisKa tour" не сплатив цей рейс, ми зараз очікуємо оплату, як тільки оплата пройде – люди полетять. Нам про це повідомили у керівництві. Вчора ще інформація про рейс була і про неоплату нічого не було відомо. Це вперше у нас така ситуація. Так що, поки всі чекаємо. Нам сказали, що протягом години оплата повинна бути, іншої інформації у нас поки немає", – зазначили в аеропорту.

Варто відзначити, що компанія "IdrisKa tour" працює на туристичному ринку України з 2006 року і займає одну з лідируючих позицій як туроператор по напрямках: Туреччина, Іспанія, Португалія та ін

Нагадаємо, раніше півсотні відпочиваючих, які придбали автобусний тур в Македонію, Чорногорію і Хорватію, застрягли в Одеській області неподалік від кордону з Румунією. В Ізмаїлі водій висадив пасажирів прямо на узбіччя і поїхав лагодити транспорт, але до ночі так і не повернувся.