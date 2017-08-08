Зіпсована відпустка: на Одещині водій автобуса висадив на узбіччі півсотні туристів і не повернувся

Півсотні відпочиваючих, які придбали автобусний тур в Македонію, Чорногорію і Хорватію, застрягли в Одеській області неподалік від кордону з Румунією. Серед них - десять дітей. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

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Люди розповіли, що по дорозі їх автобус кілька раз ламався, а в Ізмаїлі водій висадив пасажирів прямо на узбіччя і поїхав лагодити транспорт, але до ночі так і не повернувся.

Туристи, які є жителями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Одеси, стверджують: туроператор, офіс якого розташований в Дніпрі, на їх дзвінки не відповідає. Нічліг їм довелося шукати самостійно.

Як повідомляв УНІАН, потік в окупований Крим з боку материкової України неухильно знижується. Якщо в липні 2016 року адмінкордон перетнули 363 тисячі осіб і 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 2017-го – 323 тисячі осіб і 47 тисяч транспортних засобів.