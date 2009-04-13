Двоє працівників Укрпошти вкрали 64 тисячі і накивали п'ятами
17:19, 13 квітня 2009Суспільство
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Міліція наздогнала...
Співробітники міліції Київської області викрили та затримали двох молодиків, працівників "Укрпошти", які вкрали 64 тис. грн., котрі мали доставити разом з кореспонденцією на службовому автомобілі до одного з відділень зв’язку.
Як розповіли УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області, протягом тижня зловмисники витратили вкрадені гроші в нічних розважальних закладах.
Одного з них було затримано у Донецькій, іншого - в Тернопільській областях.
Проти обох молодиків порушено кримінальну справу за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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