Долар на міжбанку просів

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0065/8,0450, на 12.00 звузився спред 8,0150/8,0400. На момент закриття цінові рівні знизилися 8,0040/8,0190 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 16.30 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2380/0,2405, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2387/0,2401. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2390/0,2400. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,4500 (0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3174/76, а на 16.00 зросли 1,3277/79. У зв`язку зі святкуванням у Європі католицького Великодня, торги євро здійснювалися тільки валютуванням ТОМ.