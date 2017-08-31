Великобританія про допомогу ЗСУ: наша позиція гнучка, ми готові обговорювати й інші сфери

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії готове розглянути пропозиції України щодо подальшого надання допомоги у різних сферах.

Про це заявив міністр Збройних сил Британії Марк Ланкастер під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком у Києві, повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

Зокрема, Ланкастер заявив, що позиція британської сторони щодо подальшого надання допомоги Збройним силам України є гнучкою. "Ми готові розглянути пропозиції української сторони щодо інших сфер надання допомоги", - зазначив він.

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Також міністр Збройних сил Британії зауважив, що участь британських військових у параді до Дня незалежності у Києві стала черговим сигналом про підтримку України, а також продемонструвала світу відданість Великої Британії зусиллям щодо послідовної підтримки європейської безпеки.

Ланкастер подякував Полтораку за можливість зустрітися з британськими і українськими військовими, які навчаються спільно в рамках програми "Орбітал".