Автомобіль власника ФК "Карпати" перевірять автотехніки, біологи проведуть експертизу зразків

Із автомобіль бізнесмена Петра Димінського, який потрапив у ДТП на Львівщині, вилучені біологічні зразки, які будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, пише «УП».

"Сьогодні слідчими Нацполіції, за узгодженням з процесуальним керівником Генпрокуратури, був проведений додатковий огляд автомобіля, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Мета огляду – розв’язання питань, які постали перед слідством, в ході розслідування цієї справи. До огляду були залучені фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, як біологи так і фахівці автотехніки", - розповів Тракало.

Читайте такожДимінський не зможе сховатися за кордоном у разі доведення його провини - Турчинов

За його словами, будуть проведені молекулярно-генетична, дактилоскопічна, компютерно-технічна, автотехнічна і авто-трасологічна, судово-медична та інші експертизи.

Як повідомляв УНІАН раніше, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський. 22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому.

Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви. 23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій. «Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що він був водієм, за кермом на той момент не був. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», - сказав генпрокурор. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.