Порушено кримінальну справу щодо сина депутата, який на смерть збив дівчину

Слідчим управлінням ГУМВС України в Автономній Республіці Крим висунуто обвинувачення за Порушення правил безпеки дорожнього руху сину депутата міськради Сімферополя громадянину Ф., якій 16 вересня минулого року у Сімферополі, перебуваючи за кермом автомобіля «Бентлі-Континенталь», насмерть збив дівчину, що керувала мотоциклом «Сузукі».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацією ДЗГ, у ході розслідування зазначеної дорожньо-транспортної пригоди було призначено відповідні багатоепізодні експертизи, котрі визначили, що у діях водія «Бентлі» був ряд порушень Правил дорожнього руху, а швидкість легковика на момент аварії становила 171 кілометр на годину.

Зазначену кримінальну справу об’єднано із ще однією, порушеною стосовно громадянина Ф. Зокрема, 13 червня 2006 року прокуратурою Криму було порушено кримінальну справу за фактом хуліганських дій групи осіб, що мали місце 4 травня 2002 року у кафе «Два капітани» у Сімферополі. Тоді слідство встановило, що громадянин Ф. у супроводі двох осіб, перебуваючи у нетверезому стані, відмовився сплатити за вхід до бару та накинувся на касира. Коли охоронці установи спробували заспокоїти хуліганів, ті застосували електрошокер і газовий балончик. Після цього зловмисники відібрали в охоронців гумові кийки і почали їх бити.

Як зауважили в ДЗГ, за фактом хуліганських дій тоді прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове слідство у цій справі стосовно двох осіб, які супроводжували Ф., завершено. Їм висунуто обвинувачення і підозрювані знайомляться з матеріалами кримінальної справи перед початком судових слухань.

Водночас дії громадянина Ф. було виділено в окреме провадження і сьогодні цю справу, порушену стосовно нього, об’єднано зі справою про дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляв УНІАН, уночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Від удару мотоцикл розірвало на шматки, після чого Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. Внаслідок ДТП загинула водій мотоцикла – 25-річна байкер Ганна Мішуткіна. У неї залишилася малолітня дочка. Водій Bentley, за даними ДАІ, дістав струс головного мозку.