У НБУ нарахували 26 банків, що претендують на рекапіталізацію

В Україні сьогодні 26 банків відповідають критеріям, за яких може проводитися рекапіталізація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ.

Він уточнив, що маються на увазі показники системності банку, а саме обсяг вкладів не менш як 1% і обсяг активів понад 2% від загального обсягу по банківській системі країни.

За словами А.ШАПОВАЛОВА, сьогодні готуються до рекапіталізації близько 7 банків, при цьому він не виключив, що їх число зменшиться.

А.ШАПОВАЛОВ зазначив, що в НБУ також вважають за доцільне конкретизацію умов, за яких держава може брати участь у капіталі комерційного недержавного банку. Як приклад він назвав умову, що рекапіталізуватися будуть ті банки, які реструктуризували свої зобов`язання перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами і т.д.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на координаційній нараді Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО і голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА протягом двох днів спільно виробити єдиний механізм рекапіталізації банків.