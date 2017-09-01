Порошенко відвідає Харківщину 1 вересня

10:01, 01 вересня 2017
Суспільство
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Серед іншого, Петро Порошенко візьме участь у церемонії відкриття Регіонального центру надання адміністративних послуг на Салтівці.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 1 вересня, відвідає Харків і область з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

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Про програму поїздки з посиланням на джерела в прес-службі пише місцеве видання Vgorode. Повідомляється, що вранці глава держави буде присутнім на відкритті школи у Пісочині – першої в Харківській області, яку будують "з нуля" за останні 12 років.

Також, за інформацією видання, Петро Порошенко візьме участь у церемонії відкриття Регіонального центру надання адміністративних послуг на Салтівці. Крім того, президент планує відвідати оновлений перинатальний центр у 602 мікрорайоні.

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Теги: #Порошенко в Харкові#ЦНАП у Харкові