У міграційній службі попередили про шахрайство у чергах за "біометрикою"

Державна міграційна служба України (ДМС) рекомендує українцям не використовувати послуги сторонніх осіб при записі в чергу для отримання нових закордонних паспортів. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДМС.

Читайте такожХочемо безвіз: Попит на біометричні паспорти серед "російських" українців виріс в 2 рази"У травні поточного року громадяни оформили майже 340 тис. закордонних та 85 тис. ID-паспортів. Для порівняння: у квітні 2017 оформлено 216 тис. закордонних паспортів, у травні 2016 року - 192 тис.", - йдеться в повідомленні.

В ДМС відзначили, що сезонне підвищення попиту на закордонні паспорти напередодні літнього сезону співпало зі введенням безвізового режиму для України, в результаті чого біля підрозділів, в яких можна оформити біометричні документи, утворилися черги.

У той же час фіксуються спроби шахрайства з електронною чергою, яка зараз працює в підрозділах Києва та у 8 областях - зокрема, щодня виявляються і блокуються десятки спроб автоматизованого отримання місць у черзі для подальшого перепродажу. У разі виявлення таких випадків запису в черзі анулюються, повідомили в ГМС.

Всього в 2017 році з використанням електронної черги оформлено понад 100 тис. документів.

"Міграційна служба нагадує, що електронна черга передбачає тільки індивідуальну запис, тому при будь-яких обставин не слід купувати талони або запис в електронній черзі, оскільки всі записи, здійснені третіми особами, будуть анульовані до дати прийому та оформити документ з цим записам не вдасться. Також ГМС радить громадянам, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, почекати кілька тижнів і оформити документи у значно комфортніших умовах ", - йдеться в повідомленні.

"Згідно з останніми змінами до законодавства, ініційованими міграційною службою, біометричні документи можна оформити, крім підрозділів міграційної служби та "Паспортних сервісів", ще і в місцевих центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП)", - заявили в ДМС.