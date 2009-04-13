Порушено кримінальну справу стосовно заступника мера на Хмельниччині
23:04, 13 квітня 2009Суспільство
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Ключове слово "хабар"
Прокуратура Хмельницької області за матеріалами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України порушила кримінальну справу стосовно заступника міського голови одного із міст за вимагання у приватного підприємця хабара у розмірі 2 тис. дол.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, ці кошти чиновник вимагав за позитивне вирішення питання про надання в оренду земельної ділянки.
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