Українські військові беруть участь у багатонаціональних навчаннях Agile spirit-2017, які стартували у Грузії

Українські військовослужбовці беруть участь у багатонаціональних навчаннях Agile Spirit 2017, які сьогодні стартували у Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Українські морські піхотинці спільно з представниками морської авіації Військово-Морських сил Збройних сил України візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях Agile Spirit — 2017, які проходитимуть з 3 по 11 вересня на полігоні Орфоло, у Грузії», - йдеться у повідомленні.

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У Міноборони зауважили, що мета участі в навчаннях — відпрацювання спільних дій українського підрозділу з підрозділами країн-членів та країн-партнерів Альянсу, підвищення польового та повітряного вишколу в багатонаціональному середовищі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, у Грузії стартували десятиденні багатонаціональні військові навчання Північноатлантичного альянсу Agile Spirit 2017.