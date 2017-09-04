Поліція Києва просить відгукнутися свідків ДТП за участі сина Шуфрича

Столична поліція просить відгукнутися свідків ДТП за участі сина народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича. Про це йдеться на офіційному сайті поліції Києва.

За фактом ДТП слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення поліція просить відгукнутися свідків та очевидців цієї ДТП», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого госпіталізували. У прес-службі Шуфрича-старшого стверджували, що Bentley не належить його сину, автомобіль був наданий автосалоном для зйомок кліпу товариша - реп-виконавця.

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Тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезим. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

За повідомленнями ЗМІ, постраждалий у ДТП чоловік перебуває у Київській міській клінічній лікарні № 17. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими колегами.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру.

30 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько. Прокуратура має намір оскаржити це рішення суду.