Закон про амністію учасників АТО опубліковано в "Голосі України"

Закон "Про амністію у 2016 році" опубліковано в газеті "Голос України" (випуск № 163 (6668) від 6 вересня 2017 року). Таким чином, завтра закон набере чинності.

Читайте такожЛуценко запропонував Міноборони створити СІЗО для військових у зоні АТО"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців", - йдеться в опубілкованому документі.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня президент Петро Порошенко підписав цей закон. «Мова йде про амністію для тих, хто пройшов горнило війни, боронив Україну від російських загарбників, але не скоїв важких злочинів", - прокоментував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що амністія стосуватиметься близько 1700 учасників антитерористичної операції, які вчинили нетяжкі злочини.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2016 року президент повернув на повторний розгляд до Верховної Ради закон "Про амністію у 2016 році" (№ 4255), який парламент ухвалив 7 липня.

22 грудня 2016 року Верховна Рада після багатьох спроб ухвалила закон "Про амністію у 2016 році" з пропозиціями президента.

Законом передбачено звільнити від відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості; засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності цим законом відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Також законом передбачено звільнити від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким; осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, зокрема, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми; жінок, вагітних на день набрання чинності цим законом; осіб, які на день набрання чинності цим законом досягли пенсійного віку; інвалідів війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Звільняються з місць обмеження волі засуджені, невідбута частина покарання у яких на день набрання чинності цим законом становить менше одного року.

Дія закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим законом.