ЗМІ: 47-річна виконавиця хіта Don't Speak Гвен Стефані вагітна вчетверте

47-річна співачка Гвен Стефані вагітна вчетверте. Співачка вже виховує трьох дітей від попереднього шлюбу, а з бойфрендом Блейком Шелтоном це буде перша дитина.

Як повідомляє Radaronline з посиланням на джерело, близьке до пари, Гвен Стефані завагітніла за допомогою штучного запліднення.

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"Гвен подобається бути мамою, і Блейк вже кілька місяців мріяв про дітей, особливо після знайомства з хлопцями Гвен", – йдеться в повідомленні.

Пара ретельно планувала вагітність. Зокрема, Стефані і Шелтон об'єднали штучне запліднення і акупунктуру. Заради вагітності співачка пішла з проекту "Голос" і відмовилися від активної концертної діяльності.

Співачка вже виховує трьох синів 11-річного Кінгстона. 9-річного Зума і 3-річного Аполло. Батьком дітей є колишній чоловік співачки – Гевін Россдейл. Пара розлучилася в 2015 році, проживши разом 13 років. Причиною розлучення стала зрада чоловіка, пише 24tv.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше королівська сім'я Великобританії повідомила, що Кейт Міддлтон чекає на третю дитину.