Відомому російському реперу заборонили в'їзд до України (документ)

Відомий російський репер Василь Вакуленко (Баста) став персоною нон ґрата в Україні. У відповіді СБУ йдеться, що було прийнято рішення заборонити Басті в'їзд до України на три роки, передає "Апостроф".

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"Згідно зі ст. 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки держави прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаному Вами у запиті громадянину РФ строком на три роки", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, репер Баста після концертів у Криму спокійно дав сольник у Києві 17 червня.

З квітня цього року музикант внесений до бази центру "Миротворець" у зв'язку з порушенням українського законодавства. Василь Вакуленко неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Також у розділі "Чистилище" Басту викрили у запереченні російської агресії.